Gizli görüşme ortaya çıktı! Brezilya'da Marcao anlaşması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gizli görüşme ortaya çıktı! Brezilya'da Marcao anlaşması

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Palmeiras'ın kıskacında. Brezilya'nın Madalena bölgesinde Rua Maourato Coelho isimli mekanda futbolcunun temsilcileri ve kulüp yetkilileri bir araya geldi. Palmeiras ve Marcao'nun temsilcileri, 10 milyon euroluk teklifte anlaşma sağladı. Marcao'yu ikna eden Palmeiras, Galatasaray'la anlaşmaya çalışacak.

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Palmeiras, Marcao için geleneklerinden taviz verecek. Yüksek bedelli bonservislere karşı olan Brezilya ekiplerinde bu adeti Palmeiras bozacak. Palmeiras Kulübü, Marcao'nun temsilcileriyle bir araya geldi. Fanatik'in haberine göre, buluşma Brezilya'nın Madalena bölgesindeki Rua Mourato Coelho isimli mekanda gerçekleşti.

Gizli görüşme ortaya çıktı! Brezilya'da Marcao anlaşması

PARA ARTI TAKAS

Marcao'yu ikna eden Palmeiras, şimdi de bonservis için Galatasaray Yönetimi'ne teklifte bulunacak. Son buluşmada 10 milyon Euro'luk teklif üzerinde mutabakat sağlandığı öğrenildi. Eğer sarı-kırmızılılar bu teklifi olumlu karşılamazsa, para artı takas formülünün devreye sokulacak.

Gizli görüşme ortaya çıktı! Brezilya'da Marcao anlaşması
Haberler.com - Spor Haberleri
Romanya karıştı! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıda

Romanya karıştı! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıda

 Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var

Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gizli görüşme ortaya çıktı! Brezilya'da Marcao anlaşması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:09:36. #1.12#