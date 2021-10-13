Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı - Haberler
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Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı

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Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı

- Galatasaray Spor Kulübü Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı.

- Galatasaray Spor Kulübü Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı. Toplantıda kulüpte görev yapmış önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yanı sıra eski başkanlardan Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, ikinci başkan ve başkan yardımcılarından Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Fatih Altaylı, Cengiz Özyalçın, Işın Çelebi, Ahmet Şenkal, Hamdi Yasaman, Doğan Hasol ve Mehmet Helvacı ile birlikte eski divan kurulu başkanlarından Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu yer aldı.

Galatasaray'daki birikimi ve birliği yansıtan ve çok güçlü anlam içeren bu buluşmada; Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları, yardımcıları ve divan kurulu eski başkanları; geçmişten bugüne değerlendirmelerde bulundular.

(İHA)

Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı

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Haber: Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı - Haberler
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