Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS - Marsilya maçı ne zaman?

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GS - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Marsilya UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçı 25 Kasım 2021 Perşembe günü 18.45 saatinde canlı yayın ile Exxen dijital platformda yayınlacak.

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