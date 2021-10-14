Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinde çıldırdı - Haberler Spor
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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinde çıldırdı

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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinde çıldırdı

Sarı-Kırmızılılar'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, alışma sürecinde yaşadığı olumlu ve olumsuz yanları paylaştı. Nelsson, İstanbul trafiğinde çıldırdığını itiraf etti. 23 yaşındaki oyuncu, "İstanbul trafiği gibi bir şey hayatımda görmedim. Beni en çok çıldırtan şey İstanbul trafiği oldu" dedi.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, beIN Sports'a röportaj verdi. Nelsson, alışma sürecinde yaşadıklarından bahsetti. Genç futbolcu, İstanbul trafinde çıldırdığını vurguladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinde çıldırdı

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Nelsson İstanbul trafiği hakkında, "İstanbul trafiği gibi bir şey hayatım boyunca görmedim. Beni en çok şaşırtan ve en çok çıldırtan şey İstanbul trafiği oldu. Güzel bir şehir ama çok fazla trafik var" ifadelerini kullandı.

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