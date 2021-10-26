Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine Beşiktaş'tan olay cevap - Haberler Spor
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Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine Beşiktaş'tan olay cevap

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Galatasaray'ın Squid Game dizisi ilham alınarak yapılan 4 yıldızlı göndermesine derbi zaferinden sonra Beşiktaş'tan karşılık geldi. Siyah-Beyazlılar, "Oyuncu elendi" notuyla ezeli rakibine cevap yolladı.

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Gaatasaray, Beşiktaş'ın Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı Squid Game temalı 4 yıldızla ve 'Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz' ifadeleri yer alan bir paylaşım yapmıştı.

Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine Beşiktaş'tan olay karşılık

"OYUNCU ELENDİ"

Beşiktaş'tan gelen paylaşımda Larin'in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi. Videonun sonunda ise Galatasaray'ın daha önce paylaştığı yıldızın parçalandığı gösterildi ve 'Oyuncu Elendi' şeklinde ifade yer aldı.

Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine Beşiktaş'tan olay cevap
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