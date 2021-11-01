Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı - Haberler Spor
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Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Spor
Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı

Galatasaray formasını giydiği günden bu yana başarılı performans sergileyen Sacha Boey, sahalara dönemeden yeniden sakatlandı. Tedavisi için Fransa'ya giden genç futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve bir süre takımdan uzak kalan Sacha Boey yeniden sakatlandı.

1 AY DAHA YOK

Sarı-kırmızılı forma ile 7 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız futbolcu Boey'in sahalara dönüşü minimum bir ay daha sürecek.

FRANSAYA GİTTİ

Kondisyoneriyle yaptığı sprint çalışmasında arka adalesini fazla zorlayıp yeniden sakatlanan Boey, tedavisi için bugün Fransa'ya gitti.

Galatasaray forması ile 7 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız futbolcu 1 gol kaydetti.

Haberler.com - Spor Haberleri
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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