Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve bir süre takımdan uzak kalan Sacha Boey yeniden sakatlandı.

1 AY DAHA YOK

Sarı-kırmızılı forma ile 7 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız futbolcu Boey'in sahalara dönüşü minimum bir ay daha sürecek.

FRANSAYA GİTTİ

Kondisyoneriyle yaptığı sprint çalışmasında arka adalesini fazla zorlayıp yeniden sakatlanan Boey, tedavisi için bugün Fransa'ya gitti.

Galatasaray forması ile 7 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız futbolcu 1 gol kaydetti.

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