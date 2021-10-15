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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin'in antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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