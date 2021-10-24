Galatasaray'da futbolcuların prim ödemeleri Beşiktaş derbisini sarktı - Haberler Spor
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Galatasaray'da futbolcuların prim ödemeleri Beşiktaş derbisini sarktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray'da futbolcuların prim ödemeleri Beşiktaş derbisini sarktı

Lokomotiv galibiyeti için futbolcularına 2.5 milyon TL prim dağıtma kararı alan yönetim, tam ödeme için Beşiktaş maçını bekliyor. Beşiktaş derbisinin de kazanılması halinde toplam 6.5 milyon TL dağıtılacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Yarın akşam haftanın en kritik maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova galibiyetinin mutluluğunu yaşayan Sarı-Kırmızılı takım, Beşiktaş deplasmanına formda ve moralli gidiyor. Futbolculara, "Beşiktaş'ı da yenin, büyük ödeme yapalım" mesajı verildi.

Galatasaray'da futbolcuların prim ödemeleri Beşiktaş derbisini sarktı

TERİM BELİRLEDİ

Fatih Terim, Beşiktaş derbisi için 4 milyon TL'lik prim uygun gördü. Derbinin kazanılması halinde Lokomotiv maçının primiyle birlikte futbolculara 6.5 milyon TL verilecek.

Galatasaray'da futbolcuların prim ödemeleri Beşiktaş derbisini sarktı

AÇIK ANTRENMAN

Derbi öncesi son antrenman statta gerçekleşecek ve taraftarlara açık olacak. Antrenmanın bilet fiyatları 19.05 TL olarak belirlendi.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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