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Galatasaray-Konyaspor maçından notlar

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray-Konyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Ryan Babel, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ile Mbaye Diagne bekledi.

Fatih Terim, milli maç arası öncesinde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Feghouli'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Rize temsilcisiyle yapılan müsabakada kırmızı kart gören Berkan Kutlu'dan ise cezası nedeniyle yararlanamadı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Babel, Feghouli ve Berkan Kutlu'nun yerine Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu 11'de sahaya sürdü.

Boey riske edilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, sağ bek Sacha Boey'i riske etmedi.

Kas sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Fransız sağ bek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlığının tekrar etmesi riskine karşı kadroya alınmadı.

Fatih Terim'e destek

Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e maç öncesinde büyük destek verdi.

Tecrübeli teknik direktörü tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Konyaspor'da 2 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlı takım, Galatasaray karşısına İbrahim Sehic, Nejc Skubic, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Oğulcan Ülgün, Serdar Gürler, Endri Çekici, Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi, Amar Rahmanovic 11'i ile çıktı.

Konya temsilcisinin yedek kulübesinde Erten Ersu, Adil Demirbağ, Marin Anicic, Soner Dikmen,

Öte yandan karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Doğan Küçükduru için saygı duruşunda bulunuldu.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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