Galatasaray antrenmanında Gedson sürprizi! Derbi öncesi taraftarı heyecan bastı - Haberler Spor
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Galatasaray antrenmanında Gedson sürprizi! Derbi öncesi taraftarı heyecan bastı

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Gedson, Beşiktaş maçı öncesi statta antrenman yapan takımın yayınına katıldı. Devre arasında Galatasaray'a imza atacağı konuşulan yıldız futbolcu, taraftarlarda heyecan yarattı.

Sezon başında transferi için çok uğraşılan ancak takıma kazandırılamayan Gedson, Sarı-Kırmızılı taraftarlara adeta mesaj yolladı. Beşiktaş derbisi öncesi statta gerçekleşen antrenman resmi hesaplardan canlı olarak yayınlandı.

Galatasaray antrenmanında Gedson sürprizi! Derbi öncesi taraftarı heyecan sardı

YAYINA KATILDI

Gedson Fernandes, yayına katılıp takımın antrenmanını seyretti. Kimliğini gizlemeyen Gedson'un bu hareketi transfer iddialarını kuvvetlendirdi. Benfica'da iyice gözden düşen Portekizli orta sahanın devre arasında Galatasaray'a gelme ihtimali çok yüksek.

Galatasaray antrenmanında Gedson sürprizi! Derbi öncesi taraftarı heyecan bastı
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