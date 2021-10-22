Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı

Felipe Melo, futbolu Galatasaray'da bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da çok başarılı günler geçiren Brezilyalı futbolcu, ocakta yeniden formayı giyecek. Felipe Melo'nun menajeri Leo Cornacini, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi ve paylaşım yaptı.

Cornacini, Galatasaray bayrağının olduğu fotoğrafın içine, "Güzel mekan" diyerek Florya'yı etiketledi. Bu hareket transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

3 NUMARAYI VERMİŞTİ

Galatasaray'a geldiği ilk dönemde 10 numaralı formayı giyen Melo, Sneijder için fedakarlık yapmıştı. Melo, Sneijder'den sonra 3 numaraya geçti. 38 yaşındaki futbolcu, ocakta tekrar 10 numaralı formasını giyecek.

SONRA TEKNİK EKİP

Melo ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı konuşuluyor. Brezilyalı futbolcu sözleşmesinin bitişiyle Fatih Terim'in ekibine katılacak. Melo futbol oynarken de teknik ekibe tavsiyelerini sunacak.

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