Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı - Haberler Spor
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Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı

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38 yaşındaki Felipe Melo, ocak ayında yuvası Galatasaray'a imza atıyor. Futbolcunun menajeri Florya Metin Oktay Tesisleri'nden paylaşım yaptı. Bu paylaşım, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı şeklinde yorumlandı. Tecrübeli futbolcunun 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Felipe Melo, futbolu Galatasaray'da bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da çok başarılı günler geçiren Brezilyalı futbolcu, ocakta yeniden formayı giyecek. Felipe Melo'nun menajeri Leo Cornacini, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi ve paylaşım yaptı.

Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı

Cornacini, Galatasaray bayrağının olduğu fotoğrafın içine, "Güzel mekan" diyerek Florya'yı etiketledi. Bu hareket transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı

3 NUMARAYI VERMİŞTİ

Galatasaray'a geldiği ilk dönemde 10 numaralı formayı giyen Melo, Sneijder için fedakarlık yapmıştı. Melo, Sneijder'den sonra 3 numaraya geçti. 38 yaşındaki futbolcu, ocakta tekrar 10 numaralı formasını giyecek.

Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı

SONRA TEKNİK EKİP

Melo ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı konuşuluyor. Brezilyalı futbolcu sözleşmesinin bitişiyle Fatih Terim'in ekibine katılacak. Melo futbol oynarken de teknik ekibe tavsiyelerini sunacak.

Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı
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 Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor

Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor
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Yorumlar (2)
baklavacı çeto :bu transfere pek bir anlam veremedim
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Selman Atila:GELSİN DE ALEM 6 NUMARA NASIL OYNANIYOR GÖRSÜN. KÜLÜBÜYE DE HEYECAN, AGRESİFLİK GETİRİR. SELÇUK İNAN , NECATİ ATEŞ VS. GİBİ RUH GİBİ OTURMAZ..
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