Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı
38 yaşındaki Felipe Melo, ocak ayında yuvası Galatasaray'a imza atıyor. Futbolcunun menajeri Florya Metin Oktay Tesisleri'nden paylaşım yaptı. Bu paylaşım, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı şeklinde yorumlandı. Tecrübeli futbolcunun 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Felipe Melo, futbolu Galatasaray'da bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da çok başarılı günler geçiren Brezilyalı futbolcu, ocakta yeniden formayı giyecek. Felipe Melo'nun menajeri Leo Cornacini, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi ve paylaşım yaptı.
Cornacini, Galatasaray bayrağının olduğu fotoğrafın içine, "Güzel mekan" diyerek Florya'yı etiketledi. Bu hareket transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
3 NUMARAYI VERMİŞTİ
Galatasaray'a geldiği ilk dönemde 10 numaralı formayı giyen Melo, Sneijder için fedakarlık yapmıştı. Melo, Sneijder'den sonra 3 numaraya geçti. 38 yaşındaki futbolcu, ocakta tekrar 10 numaralı formasını giyecek.
SONRA TEKNİK EKİP
Melo ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı konuşuluyor. Brezilyalı futbolcu sözleşmesinin bitişiyle Fatih Terim'in ekibine katılacak. Melo futbol oynarken de teknik ekibe tavsiyelerini sunacak.