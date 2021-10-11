Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın işi hazır! İşte yeni mesleği

Neymar, futbolu bırakma açıklamasıyla futbol dünyasını salladı. Brezilyalı star, "2022 Dünya Kupası son turnuvam olacak. Son olarak görüyorum çünkü sonrasında futbolla ilgilenebilecek mental gücün kendimde olup olmadığından emin değilim" diye konuştu. 29 yaşındaki futbolcunun bu açıklamaları sevenlerini üzdü. Online oyunlara düşkün olan Neymar, futboldan sonra sanal dünyaya geçmek istiyor.

TWİCH YAYINCISI

Yaptığı yayınlar yüzünden futbolseverlerin tepkisini çeken Neymar, kariyerini bitirip artık oyun sektöründe yer almak istiyor. Brezilyalı futbolcunun yaptığı yayınlar büyük ilgi görüyordu. Neymar, futboldaki kazancının büyük kısmını oyun dünyasına yatırmak istiyor.

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