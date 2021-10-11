Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın işi hazır! İşte yeni mesleği
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası'nın bitimiyle futbol kariyerini sonlandırabileceğini ifade eden Neymar, dijital dünyaya atılmak istiyor. Online oyunların düşkünü olan Neymar, YouTube ve Twich'ten yayınlar yapıyor. Sanal dünyada daha fazla vakit geçirmeyi seven Neymar, kazancının bir kısmını bu sektöre yatıracak ve gelir hedefleyecek. Neymar, oyun dünyasında kendisini daha rahat hissettiğini açıklamıştı.
Neymar, futbolu bırakma açıklamasıyla futbol dünyasını salladı. Brezilyalı star, "2022 Dünya Kupası son turnuvam olacak. Son olarak görüyorum çünkü sonrasında futbolla ilgilenebilecek mental gücün kendimde olup olmadığından emin değilim" diye konuştu. 29 yaşındaki futbolcunun bu açıklamaları sevenlerini üzdü. Online oyunlara düşkün olan Neymar, futboldan sonra sanal dünyaya geçmek istiyor.
TWİCH YAYINCISI
Yaptığı yayınlar yüzünden futbolseverlerin tepkisini çeken Neymar, kariyerini bitirip artık oyun sektöründe yer almak istiyor. Brezilyalı futbolcunun yaptığı yayınlar büyük ilgi görüyordu. Neymar, futboldaki kazancının büyük kısmını oyun dünyasına yatırmak istiyor.
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