Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan'dan olay itiraf: Gerçek eşek benim

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık, Uşak maçının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım. Bunlar eşek mi inek mi siz karar verin. Yedikleriniz, içtikleriniz haram olsun" notunu düşmüştü. Kırbıyık, bu paylaşım yüzünden ülke gündemine oturdu.

Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Şahin Kırbıyık, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi ve 'Asıl eşek benmişim, futbol sektörüne girdim. Pişmanım' dedi.

"BENİ TONGAYA DÜŞÜRDÜLER"

Başkan Kırbıyık, "Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği(TPFD)'nin açıklaması beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Söylediklerimin de arkasındayım. Beni tongaya düşürdüler, Antalya'dan Tarsus İdman Yurdu başkanı oldum. Bunu defalarca da söyledim; ben futboldan anlamam. Kayseri'de bir söz vardır; eşeğe yeşil gözlüğü takarlar, samanı ot diye yedirirler. Malesef bize samanı ot diye yedirdiler. Benim isyanım bunu yapanlara...30 milyon TL para harcadım. Keşke Tarsus'a mandıra kursaydım da halka bedava süt verseydim. Benim imam birçok insanaydı, futbolculara değildi fakat Türkiye'de inek de eşek de çokmuş. Söylemlerim farklı yerlere çekildi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BAYAĞI EŞEK VARMIŞ"

Eşek çıkışının yanlış anlaşıldığını söyleyen Başkan, "Biz dereyi görmeden paçayı sıvadık. Sezon öncesinde hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. 2 ay öncesinden önüme transfer listesi verildi, istenilen bütün isimleri transfer ettik. Futbolcularımız da transfer edildiği ücretin hakkını vermeli. 30 milyon TL'yi almamak koşuluyla memleketime bağışladım. Ben salak mıyım? Beş yıldızlı otel ayarında tesis yaptım. Benim ima ettiğim kişiler eşek ya da inek değilmiş, Türkiye'de bayağı eşek ve inek varmış" dedi.

"KEŞKE MANDIRA KURSAYMIŞIM"

Tarsus İdman Yurdu'na başkan olduğu için pişman olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Ben Tarsus'a bir söz verdim. Ben para peşinde değilim. Tarsus'uma feda olsun. Ben söz verdiğimde onu yerine getirmeliyim. Benim Tarsus'a verilmiş şampiyonluk sözüm var. Pişman mıyım? Evet pişmanım. Keşke Tarsus İdman Yurdu'na değil de Tarsus'a mandıra kurarak destek olsaydım.Asıl eşek benim. Neden başkan oldum?" diye konuştu.

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