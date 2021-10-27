Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Yeni BucaHakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Tuncay Ercan, Mert BaykalNasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 90+2 Umutcan Akay)???????, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 46 Emre Özer), Enes Sağlık (Dk.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Tuncay Ercan, Mert Baykal
NasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 90+2 Umutcan Akay)???????, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 46 Emre Özer ), Enes Sağlık (Dk. 76 Ahmet Aslan), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 72 Sabbah), Emir Şenocak, Barwuah (Dk. 72 Karamo Ndiaye)
Karşıyaka: Erdoğan Açar, Batuhan Demirel, İlyas Kahraman, Özgür Güler, Oğulcan Şahin (Dk. 77 Ferdi Burgaz), Barış Sungur, Muhammet Fatih Öztekin (Dk. 46 Caner Cengiz), Harun Atalay, Alperen Kocabaş (Dk. 65 Mustafa Çalışkan), Sefer Kanıtemiz (Dk. 65 Batuhan Kara), Okan Yılmaz
Gol: Dk. 90 Karamo Ndiaye (NasaDoge Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Sefer Kanıtemiz, Dk. 62 Özgür Güler (Karşıyaka)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda iki İzmir ekibinin mücadelesinde Spor Toto 1. Lig temsilcisi NasaDoge Menemenspor, TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'yı 1-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.