Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Stat: Vodafone Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 80 Kenan Karaman), Pjanic, Larin (Dk. 73 Gökhan Töre), Batshuayi

Sporting Lizbon : Adan, Inacio, Coates, Feddal (Dk. 90+1 Neto), Porro, Nunes (Dk. 90+2 Bragança), Palhinha, Reis (Dk. 73 Esgaio), Sarabia (Dk. 84 Tomas), Paulinho, Gonçalves (Dk. 90+2 Nuno Santos)

Goller: Dk. 15 ve 27 Coates, Dk. 44 Sarabia (Penaltıdan), Dk. 89 Paulinho (Sporting Lizbon), Dk. 24 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 25 Porro, Dk. 72 Inacio, Dk. 75 Feddal (Sporting Lizbon), Dk. 43 Vida, Dk. 47 Alex Teixeira, Dk. 58 Ghezzal, Dk. 90+4 Pjanic (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

62. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Adan gole izin vermedi.

67. dakikada Porro'nun sağdan ortaladığı topa arka direkte Paulinho kayarak vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

69. dakikada Ghezzal'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleciden sıyrılarak dar açıdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Sporting Lizbon bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Paulinho'nun şutunda, top üst direkten oyun alanına döndü. Seken topu kontrol eden Porro'nun vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

89. dakikada Sporting Lizbon, maçtaki dördüncü golünü buldu. Az adamla Beşiktaş savunmasını yakalayan Portekiz ekibinde ceza sahası dışında topu önünde bulan Paulinho'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4

Beşiktaş, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.