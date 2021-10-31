Futbol: TFF 3. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Siirt İl Özel İdaresi'ni 2-0 yendi.
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Siirt İl Özel İdaresi'ni 2-0 yendi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 30. dakikada Furkan Karabatak, 90+3 dakikada Caner Çolak kaydetti.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.