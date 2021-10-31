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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Siirt İl Özel İdaresi'ni 2-0 yendi.

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Siirt İl Özel İdaresi'ni 2-0 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 30. dakikada Furkan Karabatak, 90+3 dakikada Caner Çolak kaydetti.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri
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