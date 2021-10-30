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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray EyisoyManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Landre, Veli Çetin (Dk. 81 Ahmet Kesim), Erhan Kara (Dk. 53 Özgür Çek), Gakpa (Dk. 53 Hakan Barış), Kouter (Dk. 81 Diallo), Nizamettin Çalışkan, Tormin (Dk.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Landre, Veli Çetin (Dk. 81 Ahmet Kesim ), Erhan Kara (Dk. 53 Özgür Çek ), Gakpa (Dk. 53 Hakan Barış ), Kouter (Dk. 81 Diallo), Nizamettin Çalışkan, Tormin (Dk. 42 Okan Eken), Sertaç Çam, Orgill

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 79 Talha Erdoğan), Roshi, Diarrassouba (Dk. 84 Arda Şengül), Bregu (Dk. 30 Erkam Reşmen), Kassongo (Dk. 79 Marshal)

Goller: Dk. 45+2 ve Dk. 73 Okan Eken (Manisa FK), Dk. 47 Emin Bayram, Dk. 60 Kassongo (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 24 Fethi Özer

Sarı kartlar: Dk. 41 Roshi, Dk. 82 Abdurrahman Dursun (Beypiliç Boluspor)

TFF 1. Lig'in 11 hafta mücadelesinde Manisa FK, sahasında Beypiliç Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

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