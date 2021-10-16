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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat ŞenerMenemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Mete Çelik, Adamu, Cem Çelik (Dk. 90 Oğuzhan Çapar), Abdullah Aydın (Dk. 72 Ahmet Aslan), Gomes (Dk. 72 Sabbah), Akanbi (Dk.

MENEMEN, İZMİR (AA) - Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Şener

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Mete Çelik, Adamu, Cem Çelik (Dk. 90 Oğuzhan Çapar), Abdullah Aydın (Dk. 72 Ahmet Aslan ), Gomes (Dk. 72 Sabbah), Akanbi (Dk. 90 Muhammed Himmet Ertürk), Ahmet Sağat (Dk. 77 Pote)

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Alaaddin Okumuş (Dk. 74 Ali Ülgen), Barış Başdaş, Kevin Boli, Soner Gönül, Yasin Öztekin, Osman Çelik, Diomande, Fofana (Dk. 74 Melih Okutan), Cihan Kahraman (Dk. 56 Bah), Tomane

Goller: Dk. 12 Ömer Şahbaş, Dk. 47 Mazlum Demir (Penaltıdan), Dk. 52 Ahmet Sağat (Menemenspor), Dk. 27 Diomande, Dk. 56 Tomane (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Tomane (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Soner Gönül, Dk. 90+3 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor, Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Yılport Samsunspor'da ilk sarı kartını 3. dakikada gören Tomane, 80. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

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