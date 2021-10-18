Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni HatayHakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Ata YıldırımAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Traore, Ribeiro, Lobjanidze, Emre Çolak, El Kaabi, DioufGaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan, Doğan...
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Ata Yıldırım
Atakaş Hatayspor : Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Traore, Ribeiro, Lobjanidze, Emre Çolak, El Kaabi, Diouf
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan, Doğan Erdoğan, Figueiredo, Dicko, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou
Sarı kartlar: Dk. 39 Muhammet Demir, Dk. 45+1 Erol Bulut (Teknik Direktör) ve Özhan Pulat (Yardımcı antrenör) (Gaziantep FK), Dk. 39 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un pasında El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.
14. dakikada ceza sahası içindeki Lobjanidze'nin sert şutunda, savunma meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.
22. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
26. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası önünde Lobjanidze'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
27. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, Figueiredo'nun ortasında kaleye doğru yönelen top, direğin üstünden auta çıktı.
31. dakikada El Kaabi'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.
32. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin ortasında ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
45+5. dakikada ceza sahasındaki Traore'nin kaleye gönderdiği topu Kitsiou çizgiden çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.