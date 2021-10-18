Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Aytemiz Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Yasir Subaşı, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic

Goller: Dk. 9 Onur Bulut, Dk. 15 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 22 Hosseini (Kendi kalesine), Dk. 45 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Awaziem, Dk. 36 Umut Güneş, Dk. 36 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 3-2 önde tamamladı.

9. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Attamah topu içeriye çıkardı. Rakip alanda topla buluşan İbrahim Akdağ, pasını sağdan bindiren Onur Bulut'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

14. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Kayserispor defansı uzaklaştırmak istedi. Efecan Karaca, ceza sahası içinde önüne gelen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

15. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Rakip ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Onur Bulut arka direğe ortasını yaptı. Thiam'ın kafayla içeriye çevirdiği topa Gavranovic ayak koydu ve takımını öne geçirdi: 1-2

20. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza yayının gerisinden vuruşunda, kaleci Lung topu çeldi.

22. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ kanattan Emre Akbaba topu ceza sahasına ortaladı. Hosseini'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-2

45. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışında topu Davidson'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlara gitti: 3-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, 3-2 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.