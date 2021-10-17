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Futbol: Süper Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mehmet Emin TuğralKasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf Erdoğan, JorgensenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Kahraman...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mehmet Emin Tuğral

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Burekovic, Atakan Çankaya, Obinna, Yalçın Kayan, Halil Akbunar (Dk. 40 Lourency), Cherif Ndiaye, Jahovic

Sarı kartlar: Dk. 6 Eysseric, Dk. 25 Jorgensen (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Kasımpaşa-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tarkan'da kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş ceza sahası içindeki Brecka'ya pas oldu. Brecka'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta ise top yandan auta gitti.

23. dakikada Eysseric'in sağdan ortasında arka direkteki Tarkan'ın kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.

28. dakikada Eysseric'in sol kanatta kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Jorgensen, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Burekovic, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan, karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da tribünden izledi.

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

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