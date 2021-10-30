Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata YıldırımAltay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander (Dk. 62 Özgür Özkaya), Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Zeki Yıldırım), Bamba (Dk. 54 Erhan Çelenk), Pinares (Dk. 89 Thaciano), Ahmed Rayan (Dk.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander (Dk. 62 Özgür Özkaya ), Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Zeki Yıldırım ), Bamba (Dk. 54 Erhan Çelenk ), Pinares (Dk. 89 Thaciano), Ahmed Rayan (Dk. 46 Paixao)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike (Dk. 59 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+2 Ulvestad), Kayode (Dk. 73 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 73 James)
Goller: Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Bamba (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 55 Zeki Yıldırım, Dk. 61 Thiam, Dk. 77 Poko, Dk. 90 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 77 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 78 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Müsabakanın 51. dakikasında Zeki Yıldırım'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in şutunda top yandan auta gitti.
75. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Goutas'ın ters vuruşunda top kalecisi Ali Şaşal Vural'da kaldı.
86. dakikada Erhan Çelenk'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paixao, açısını kaybetmesine rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.
Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.