Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından - Oğulcan Çağlayan - Haberler
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Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından - Oğulcan Çağlayan

AA / Ercan Doğan - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İstanbulspor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından - Oğulcan Çağlayan

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından - Oğulcan Çağlayan

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından - Oğulcan Çağlayan

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından - Oğulcan Çağlayan
AA / Ercan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından - Oğulcan Çağlayan - Haberler
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