Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçının ardından - Oğulcan Çağlayan
AA / Ercan Doğan - Haberler | Güncel
Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İstanbulspor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.