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Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

Fraport TAV Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Yanal ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri
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