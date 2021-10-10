Ekip sevk edildi! Formula 1 Türkiye öncesi talihsiz olay

İstanbul Park girişindeki yoğun trafik hepten çile haline geldi. Yarışseverler ve o güzergahı kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir kamyonun damperini kaldırmasıyla yük yola yayıldı, trafik tamamen durdu.

Yoğun trafikte 2 şeritli yolda şerit sayısı daha da düşmek durumunda kaldı. O andan sonra ise trafikteki yoğunluk olağan seviyenin üzerine çıktı.

Yaşanan aksaklığın giderilmesi adına bölgeye bir ekip sevk edildiği bildirildi. İstanbul Park'ta 100 binden fazla sporsever var.

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