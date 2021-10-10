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Ekip sevk edildi! Formula 1 Türkiye öncesi talihsiz olay

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Ekip sevk edildi! Formula 1 Türkiye öncesi talihsiz olay

Saat 15.00'te İntercity İstanbul Park'taki yarış öncesi yoğun trafin olduğu bölgede bir kamyonun damperini kaldırması sonucu yük yola döküldü. Durgun olan tamamen kilit hale geldi. Sorunun giderilmesi adına bölgeye ekip sevk edildiği bildirildi.

İstanbul Park girişindeki yoğun trafik hepten çile haline geldi. Yarışseverler ve o güzergahı kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir kamyonun damperini kaldırmasıyla yük yola yayıldı, trafik tamamen durdu.

Yoğun trafikte 2 şeritli yolda şerit sayısı daha da düşmek durumunda kaldı. O andan sonra ise trafikteki yoğunluk olağan seviyenin üzerine çıktı.

Yaşanan aksaklığın giderilmesi adına bölgeye bir ekip sevk edildiği bildirildi. İstanbul Park'ta 100 binden fazla sporsever var.

Ekip sevk edildi! Formula 1 Türkiye öncesi talihsiz olay

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