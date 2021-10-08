Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra...
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası aldı.
Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası aldı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri