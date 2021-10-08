Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman seansıyla başladı.

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman seansıyla başladı.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.

Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu.

Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.

Vettel 13, Raikkonen 16'ncı sırada

İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 13, Kimi Raikkonen ise 16'ncı sırada ilk antrenman seansını tamamladı.

Aston Martin pilotu Alman Vettel, 1.25.810'luk süre elde ederken, Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.25.933 ile turları bitirdi.

Vettel'den İstanbul'da "su" vurgusu

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Aston Martin pilotu Sabestian Vettel, suyun önemine dikkat çeken bir kaskla İstanbul Park Pisti'ne çıktı.

Alman pilotun Jens Munser tarafından tasarlanan kaskında "Su, hayattır" ifadesi yer aldı.

Red Bull'dan Honda'ya özel tasarımlı teşekkür

Red Bull takımı, otomobilde ve pilotların tulumlarında tasarım değişikliğine giderek, sezon sonunda Formula 1'den çekileceğini açıklayan motor tedarikçisi Honda'ya teşekkür etti.

Formula 1'de 8-10 Ekim tarihlerinde koşulması gereken Japonya Grand Prix'si takvimden çıkarılınca Red Bull, Suzuka Pisti'nde yapmayı planladığı sürpriz tasarım değişikliğini İstanbul Park'a taşıdı.

Aracı ve pilotların tulumlarını kırmızı-beyaz renklerle yenileyen Red Bull, aracın üzerine Japonca "Arigato (Teşekkür ederiz)" yazdı.

İlk antrenman turları sonuçları

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

SürücüTakımSüreFark
1Lewis HamiltonMercedes1.24.178

2Max VerstappenRed Bull1.24.603+0.425
3Charles LeclercFerrari1.24.654+0.476
4Valtteri BottasMercedes1.24.842+0.664
5Carlos SainzFerrari1.24.860+0.682
6Esteban OconAlpine1.24.909+0.731
7Lando NorrisMcLaren1.25.347+1.169
8Pierre GaslyAlphaTauri1.25.382+1.204
9Fernando AlonsoAlpine1.25.383+1.205
10Sergio PerezRed Bull1.25.459+1.281
11George RussellWilliams1.25.685+1.507
12Daniel RicciardoMcLaren1: 25.750+1.572
13Sebastian VettelAston Martin1.25.810+1.632
14Antonio GiovinazziAlfa Romeo1.25.813+1.635
15Nicholas LatifiWilliams1.25.863+1.685
16Kimi RaikkonenAlfa Romeo1.25.933+1.755
17Lance StrollAston Martin1.26.361+2.183
18Yuki TsunodaAlphaTauri1.26.424+2.246
19Mick SchumacherHaas1.26.636+2.458
20Nikita MazepinHaas1.27.019+2.841

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

 Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra...

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra...

 F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly'den Burak Yılmaz itirafı! Konuyu bir anda Milli futbolcumuza getirdi

F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly'den Burak Yılmaz itirafı! Konuyu bir anda Milli futbolcumuza getirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Işıl Sergen Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 13:22:19. #1.12#