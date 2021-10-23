Fırtına, İzmir'i de vurdu! Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle geçerek liderliğini sürdürdü

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, Trabzonspor'un tek gollü galibiyetiyle sonuçlandı.

TRABZONSPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ 22 MAÇA ÇIKARDI

Trabzonspor'a galibiyete getiren golü 56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Gervinho kaydetti. Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 24 yaptı ve yenilmezlik serisini 22 maça çıkararak liderliğini sürdürdü. 6. mağlubiyetini alan Göztepe ise 8 puanla 18. sırada yer aldı.

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