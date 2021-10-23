Fırtına, İzmir'i de vurdu! Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle geçerek liderliğini sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırtına, İzmir'i de vurdu! Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle geçerek liderliğini sürdürdü

Haberler.com - Haberler | Spor
Fırtına, İzmir'i de vurdu! Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle geçerek liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, Trabzonspor'un tek gollü galibiyetiyle sonuçlandı.

TRABZONSPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ 22 MAÇA ÇIKARDI

Trabzonspor'a galibiyete getiren golü 56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Gervinho kaydetti. Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 24 yaptı ve yenilmezlik serisini 22 maça çıkararak liderliğini sürdürdü. 6. mağlubiyetini alan Göztepe ise 8 puanla 18. sırada yer aldı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title