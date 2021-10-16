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Fethiyespor zorlu virajda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fethiyespor zorlu virajda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor yarın evinde ligin iddialı ekiplerinden Gümüşhanespor'la karşılaşacak.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor yarın evinde ligin iddialı ekiplerinden Gümüşhanespor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Deplasmanda Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kalarak 6'da 6 yapma fırsatını kaçıran 16 puanlı Fethiyespor, iç sahada üst üste 4'üncü galibiyetini almaya çalışacak. Grupta 13 puanla 4'üncü sırada yer alan Gümüşhanespor ise namağlup unvanını korumayı hedefliyor.

Ligde 2'nci Grup'ta lider Kuşadasıspor, saat 14.00'te deplasmanda düşme hattındaki Redoks Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlalar galibiyeti bulunmayan rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Grupta son sırada yer alan Kızılcabölükspor, Play-Off hattındaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a konuk olacak. 1'inci Grup'ta ateş hattındaki Bergama Belediyespor, Menemen İlçe Stadı'nda ilk 5 mücadelesi veren Formül Erbaaspor'u ağırlayacak. Bu maçlar da saat 14.00'te başlayacak.


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