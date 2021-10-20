Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek ifadeler kullandı - Haberler Spor
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Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek ifadeler kullandı

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçı öncesi Milli Takım tercihiyle ilgili yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Ferdi, "Zor bir karar var. Önümde 3 seçeneğim var. Yapmam gereken sabırlı davranıp doğru kararı vermek" diye konuştu. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, "Önünde 3 seçeneği olduğunu söylemişti. Milli Takım tercih konusu değildir. Söz konusu olan bayrak. Pazarlık yapılamaz. Ben bu konuda çok hassasım" ifadelerini kullanmıştı.

Son zamanların en çok konuşulan olayı Ferdi Kadıoğlu'nun hangi ülkenin formasını giyeceği tartışması yeniden hararetlenecek gibi.

Ferdi Kadıoğlu için Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek ifadeler kullandı

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, geçtiğimiz günlerde, "Milli Takım pazarlık yeri değildir. Tercih konusu yapılamaz. Ben bu konuda çok hassasım, daha ağır konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ferdi, adeta Altıntop'un açıklamalarına ters düşecek ifadeler kullandı.

Ferdi Kadıoğlu için Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek ifadeler kullandı

"SAKİN KALACAĞIM"

Ferdi bu konuyla ilgili, "Milli takım zor bir karar. 3 seçeneğim var, henüz karar vermedim. Yapmam gereken sabırlı davranıp doğru kararı vermek" ifadelerini kullandı.

Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek ifadeler kullandı
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