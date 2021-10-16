Fenerbahçeliler'in beklediği haber geldi! Vedat Muriqi müjdesi
Geçen sezonun başında Lazio'ya satılan Vedat Muriqi için ayrılık kapısı aralandı. Lazio kulübüne yakın İtalyan gazeteci Augusto Scicione, Vedat Muriqi'nin adım adım Fenerbahçe'ye yaklaştığını yazdı. Scicione, devre arasında Kosovalı golcünün satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye döneceğini öne sürdü.
Lazio'da bir türlü beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi'den umut kesildi. Başarılı hoca Sarri, Vedat'ta ısrar etti ama istediği performansı alamadı. Lazio, 27 yaşına gelen Kosovalı forvette daha fazla zarar etmek istemiyor.
FENERBAHÇE ÖNE ÇIKTI
İtalyan gazeteci Augusto Scicione, Kosovalı forvetin Fenerbahçe'ye döneceğini iddia etti. Vedat'a yaklaşık 20 milyon euro yatırım yapan Lazio, zarar büyümeden futbolcuyu elden çıkarmaya bakıyor.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Scicione, Vedat'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fenerbahçe'ye döneceğini yazdı. Piyasa değeri 8 milyon euroya kadar düşen Vedat'ın, 5-6 milyon euro seviyelerinde bitirilmesi planlanıyor.
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