Vedat Muriqi'in eşi transferin fitilini yaktı! Fenerbahçe'ye dönüşün habercisi gibi paylaşım - Haberler Spor
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Vedat Muriqi'in eşi transferin fitilini yaktı! Fenerbahçe'ye dönüşün habercisi gibi paylaşım

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Lazio forması giyen Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik söylentiler gün geçtikçe güçlenirken, Kosovalı golcünün eşinden sürpriz bir paylaşım geldi. Edibe Muriqi, sosyal medya hesabından "Hayallerim" şarkısıyla birlikte Fenerbahçe'nin golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağının iddia edildiği bir haberin fotoğrafını paylaştı.

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Vedat Muriqi yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Golcü futbolcunun eşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftara adeta mesaj gönderdi.

8 MAÇTA HENÜZ GOL KATKISI VEREMEDİ

Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi, sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımda "Hayallerim" isimli şarkıyla birlikte Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddiasında bulunan bir haberin fotoğrafını paylaştı. Lazio'da istediği performansı gösteremeyen futbolcu bu sezon Lazio forması ile 8 maça çıktı ve henüz gol katkısı veremedi.

Fenerbahçe'ye dönüşün habercisi gibi paylaşım! Vedat Muriqi'in eşi transferin fitilini yaktı

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