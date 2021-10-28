Vedat Muriqi'in eşi transferin fitilini yaktı! Fenerbahçe'ye dönüşün habercisi gibi paylaşım

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Vedat Muriqi yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Golcü futbolcunun eşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftara adeta mesaj gönderdi.

8 MAÇTA HENÜZ GOL KATKISI VEREMEDİ

Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi, sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımda "Hayallerim" isimli şarkıyla birlikte Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddiasında bulunan bir haberin fotoğrafını paylaştı. Lazio'da istediği performansı gösteremeyen futbolcu bu sezon Lazio forması ile 8 maça çıktı ve henüz gol katkısı veremedi.

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