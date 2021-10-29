Fenerbahçe taraftarı hocasına sahip çıktı! "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Son dönemde aldığı sonuçlarla eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya taraftarlar sahip çıktı. Sosyal medyada "Respect Pereira" etiketi altında organize olan taraftarlar, Portekizli hocaya sabır gösterilmesi gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe'de Trabzonspor, Antwerp ve Alanyaspor maçlarında gelen puan kayıplarının ardından tepkilerin merkezine oturan teknik direktör Vitor Pereira'ya taraftarlar sosyal medyada sevgi gösterisinde bulundu.
TARAFTARLAR PEREIRA'NIN YENİ VE MODERN BİR SİSTEM OTURMAK İSTEDİĞİNİ VURGULADI
Ligin en iyi hocasının Vitor Pereira olduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya "Respect Pereira" (Pereira'ya saygı) etiketinin altında binlerce paylaşım yaptı. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, Portekizli hocanın Fenerbahçe'ye yeni ve modern bir sistem oturtacağını savundu.
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