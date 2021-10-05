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Fenerbahçe'nin yıldızları dev kulüpleri harekete geçirdi

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Sarı-Lacivertliler'de performansıyla öne çıkan isimleri elde tutmak her geçen gün zorlaşıyor. Altay Bayındır için Newcastle, Inter, ve Ajax takipte. Ajax bir hayli ciddi. Attila Szalai için de Atletico Madrid ve Napoli devrede. Sezon başında takıma katılan Kim Min-Jae de Premier Lig takımlarının radarında.

Fenerbahçe'nin potansiyelli futbolcularına ilgi büyük. Altay Bayındır, Attila Szalai ve Kim Min-Jae'yi elde tutmak her geçen güç daha da zorlaşıyor. Sporx'in haberine göre; Altay'a Inter, Newcastle ve Ajax'ın ilgisi var. Hollanda basını Ajax'ın Altay'ı almak istediğini yazıyor. Inter de bir hayli ciddi.

Fenerbahçe'nin yıldızları dev kulüpleri harekete geçirdi

SZALAİ HEP GÖZDE

Attila Szalai'yi İngiltere'den isteyen takımlar var ama Atletico Madrid ve Napoli takımları öne çıkmış durumda. Szalai Fenerbahçe'de mutlu olsa da elde tutmak zor olacak.

Fenerbahçe'nin yıldızları dev kulüpleri harekete geçirdi

"KEŞKE KALSA"

Kim Min-Jae de kısa sürede fark yarattı. Süper Lig'i adeta basamak olarak kullanmak isteyen Güney Koreli stoper, kalitesini ispatladı. Premier Lig takımlarının radarında. Devre arasında sürpriz bir teklif gelebilir. Kim, Altay ve Szalai gibi kalma konusunda o kadar istekli değil. Başkan Ali Koç da, "Keşke bir sezondan fazla bizde oynayabilse" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızları dev kulüpleri harekete geçirdi
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