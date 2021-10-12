Burak Elmas, 'F.Bahçe ile dost mu oldunuz?' sorusunu yönelten muhabire ters köşe yaptı - Haberler Spor
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Burak Elmas, "F.Bahçe ile dost mu oldunuz?" sorusunu yönelten muhabire ters köşe yaptı

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Galatasara Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe ile son zamanlarda atılan ortak adımlar üzerine "Dostluk içerisinde misiniz?" sorusuna çarpıcı yanıt verdi. Elmas, "Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz. Saha içinde birbirimizi yenmeye çalışıyoruz ama saha dışında ortak çalışmak istiyoruz. Pandemiden çıktık. Yayın gelirleri, sponsorlar, çöküşte. Anlaşamadığımız noktada konuyu anlaşamadan kapatırız. Ortamı germeye kimsenin katkıda bulunmaması gerekir" dedi.

Galatasaray ile NEF sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde Galatasaray Başkanı Burak Elmas, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Son zamanlarda "Galatasaray ile Fenerbahçe dost oldu" söylentileriyle ilgili yöneltilen soruya Başkan Burak Elmas'tan dikkat çeken bir cevap geldi. Elmas, "Dostluk tarifiniz nedir?" diye soruyu soran muhabire cevabını verdi.

'Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?' sorusuna Burak Elmas'tan manidar yanıt

"BİRBİRİMİZİ YENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Burak Elmas o soruya, "Birbirimizi yenmeye çalışıyoruz ama naklen yayın gelirleri, sponsorları sektöre nasıl getirebiliriz konusunda ortak çalışmak istiyoruz. Dostluk tarifiniz nedir ama hiçbirimiz düşman değil. Bazı konularda anlaşamayız ama anlaşmadığımız konularda da kavga etmek yerine birlikte çalışma irademiz var" yanıtını verdi.

Burak Elmas,
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Haber: Burak Elmas, 'F.Bahçe ile dost mu oldunuz?' sorusunu yönelten muhabire ters köşe yaptı - Haberler Spor
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