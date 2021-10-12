Galatasaray ile NEF sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde Galatasaray Başkanı Burak Elmas, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Son zamanlarda "Galatasaray ile Fenerbahçe dost oldu" söylentileriyle ilgili yöneltilen soruya Başkan Burak Elmas'tan dikkat çeken bir cevap geldi. Elmas, "Dostluk tarifiniz nedir?" diye soruyu soran muhabire cevabını verdi.

"BİRBİRİMİZİ YENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Burak Elmas o soruya, "Birbirimizi yenmeye çalışıyoruz ama naklen yayın gelirleri, sponsorları sektöre nasıl getirebiliriz konusunda ortak çalışmak istiyoruz. Dostluk tarifiniz nedir ama hiçbirimiz düşman değil. Bazı konularda anlaşamayız ama anlaşmadığımız konularda da kavga etmek yerine birlikte çalışma irademiz var" yanıtını verdi.

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