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Fenerbahçe-Galatasaray yakınlaşmasına Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum: Hissetmiştim ben

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Fenerbahçe-Galatasaray yakınlaşmasına Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum: Hissetmiştim ben

Fenerbahçe ve Galatasaray kadın basketbol takımlarının maçlarının TRT Spor Yıldız ekranında dönüşümlü yayınlaması konusunda aldığı ortak kararı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi değerlendirdi. Çebi yaptığı açıklamada, "Bunun olmasını destekleriz biz. Kasımpaşa maçından sonra hissetmiştim ben Ali Koç'un sadece Beşiktaş için konuşmasıyla. Rize maçından sonra Galatasaray için hiç konuşmadı. Hayırlı olsun, destekleriz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da Fırat Günayer'in sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ve Galatasaray yakınlaşmasına değinen Çebi, "Dostlukları inşallah ilk yapacakları maçtan sonra da devam eder" dedi.

"ALİ KOÇ, RİZE MAÇINDAN SONRA GALATASARAY İÇİN HİÇ KONUŞMADI"

Olacakları daha önceden hissettiğini söyleyen Çebi, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dostluğu inşallah ilk yapacakları maçtan sonra da devam eder. Biz her takımın 2. takımı olduğumuz için her takımla dostluk ilişkimiz var. Bunun olmasını destekleriz biz. Kasımpaşa maçından sonra hissetmiştim ben Ali Koç'un sadece Beşiktaş için konuşmasıyla. Rize maçından sonra Galatasaray için hiç konuşmadı. Hayırlı olsun, destekleriz" ifadelerini kullandı.

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