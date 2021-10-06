Fenerbahçe-Galatasaray yakınlaşmasına Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum: Hissetmiştim ben

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da Fırat Günayer'in sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ve Galatasaray yakınlaşmasına değinen Çebi, "Dostlukları inşallah ilk yapacakları maçtan sonra da devam eder" dedi.

"ALİ KOÇ, RİZE MAÇINDAN SONRA GALATASARAY İÇİN HİÇ KONUŞMADI"

Olacakları daha önceden hissettiğini söyleyen Çebi, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dostluğu inşallah ilk yapacakları maçtan sonra da devam eder. Biz her takımın 2. takımı olduğumuz için her takımla dostluk ilişkimiz var. Bunun olmasını destekleriz biz. Kasımpaşa maçından sonra hissetmiştim ben Ali Koç'un sadece Beşiktaş için konuşmasıyla. Rize maçından sonra Galatasaray için hiç konuşmadı. Hayırlı olsun, destekleriz" ifadelerini kullandı.

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