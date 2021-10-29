Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Haberler Spor
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

AA / Kemal Çolak - Haberler | Spor
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanları Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanları Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanları, kulüp tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı filminde yer alan, Isparta'nın bir köyünde yaşayan dokumacı "Havva Teyze" tarafından 29 günde ve 29 bin ilmek ile dokunan Türk bayrağı motifli halıyla objektiflere poz verdi.

Üç futbolcu, bir ağızdan "İlmek İlmek Cumhuriyet" dedi.

AA / Kemal Çolak - Spor Haberleri
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