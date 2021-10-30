Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok
Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcuların sakatlıklarının ciddi olduğu öğrenilirken, Royal Antwerp, Kayserispor ve Galatasaray derbisinde oynayamayacakları ifade edildi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler üst üste 3. yenilgisini alırken yıldız futbolcularını da sakatlığa kurban verdi.
1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAKLAR
Ajanssppor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luis Gustavo ve Enner Valencia Royal Antwerp, Kayserispor ve Galatasaray derbisinde oynayamayacak. Altay Bayındır'ın omzu kapsülünde yırtık olduğu öğrenilirken genç eldiven hastaneye kaldırıldı. Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın kasığında ise yırtık olduğu ifade edildi. İki oyuncunun kesin durumu çekilecek MR'dan sonra belli netlik kazanacak. Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Altay Bayındır, Luis Gustavo ve Enner Valencia'nın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.