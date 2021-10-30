Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok

Haberler.com - Haberler | Spor

Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcuların sakatlıklarının ciddi olduğu öğrenilirken, Royal Antwerp, Kayserispor ve Galatasaray derbisinde oynayamayacakları ifade edildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler üst üste 3. yenilgisini alırken yıldız futbolcularını da sakatlığa kurban verdi.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAKLAR

Ajanssppor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luis Gustavo ve Enner Valencia Royal Antwerp, Kayserispor ve Galatasaray derbisinde oynayamayacak. Altay Bayındır'ın omzu kapsülünde yırtık olduğu öğrenilirken genç eldiven hastaneye kaldırıldı. Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın kasığında ise yırtık olduğu ifade edildi. İki oyuncunun kesin durumu çekilecek MR'dan sonra belli netlik kazanacak. Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Altay Bayındır, Luis Gustavo ve Enner Valencia'nın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haberler.com - Spor Haberleri
Fenerbahçe yıldızlarını Konya'da kaybetti! 3 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi

Fenerbahçe yıldızlarını Konya'da kaybetti! 3 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi

 Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti

Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title