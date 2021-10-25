Fenerbahçe camiasında deprem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe camiasında bazı derneklere bedavaya bilet dağıtıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Hulusi Belgü, sosyal medyadan aldığı duyumları paylaştı.

"BU YÜZDEN DOLUYMUŞ"

Belgü, "Duyduğuma göre dün derneklere bedava bilet dağıtılmış. Bilhassa maraton alt bu yüzden doluymuş. Eğer doğruysa yanlış yapmış yönetim. Zavallı taraftar bilet fiyatları yüksek diye alamazken siz etraftakilerinize bedava bilet veremezsiniz. Umarım yönetim kamuoyunu aydınlatır" ifadelerini kullandı.

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