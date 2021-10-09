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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 24-19 Bahçeşehir Koleji önde tamamlarken, ikinci çeyrekte üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-36 önde gitmeyi başardı.

Final periyoduna da 58-54 üstün giren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 79-78 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo 15, Bahçeşehir Koleji'nde ise Jamar Smith 19 sayıyla oynadı.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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