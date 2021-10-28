Fenerbahçe Beko: 67-65

Turkish Airlines Euroleague'in 7'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiacos'a Sloukas'ın bitime 2 saniye kala bulduğu basket ile 67-65 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 5'inci mağlubiyetini alırken; Olympiacos ise 5'inci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 45-34 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 14 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise Kostas Sloukas 14 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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