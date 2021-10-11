Terim'in transfer raporu taraftarı sevindirecek! İstediği futbolcuyu eskilerden örnekledi
Galatasaray'da takıma yapılacak takviyeler için ocak ayı bekleniyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket edecek sarı-kırmızılı yönetimin önceliği 6 numara transferi. Deneyimli hocanın bu bölge için forma giydiği dönemde taraftarın da sevgilisi olan Melo ve Fernando tarzı bir futbolcu istediği öğrenildi.
Süper Lig'de 8. sırada olan ancak Avrupa'da grup lideri olan Galatasaray'da ara transfer döneminde takıma takviye yapılacak. Fatih Terim özellikle orta sahaya transfer isterken yönetim de ilk önceliği bu bölgeye verme kararı aldı.
TAYLAN VE ASSUNÇAO'DAN VERİM ALAMADI
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray devre arasında 6 numara transferi yapacakken, sarı kırmızılılarda ocakta öncelik savunmanın önüne verilecek. Teknik direktör Fatih Terim'in Melo ve Fernando tarzı bir 6 numara için izleme komitesine talimat verdiği öğrenildi. Haber e göre Taylan Antalyalı ve Gustavo Assunçao'dan istediği verimi alamayan Terim, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin olası ayrılığı ile beraber iyi bir bütçe ile orta sahanın ortasına takviye arayışında olduğu yazıldı.