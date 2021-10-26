Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı

Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerek zirve yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Lider Trabzonspor'la puan farkı 7'ye çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında futbolcularına ateş püskürdü.

YEDEK KULÜBESİNDEKİ FUTBOLCULARI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

İkinci yarının başlamasına saniyeler kala yedek kulübesinde oturan futbolcularını gören Fatih Terim sinirden çılgına döndü. Deneyimli hoca, öğrencilerine yedek kulübesine dönerek, "Ne oturuyorsunuz, gidin ısının!" diyerek tepki gösterdi. Bu tavır sonrası başta Babel olmak üzere diğer futbolcular ısınmaya gitti.

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