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Fransız devinden bomba hamle! 68 yaşındaki Fatih Terim, Avrupa yolcusu

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Önemli yatırımlara rağmen orta sıralardan sıçrayamayan Lyon'da Başkan Jean-Michel Aulas'ın, Fatih Terim'e teklif yapılması talimatı verdiği iddia edildi. Takımın başında güçlü bir hoca görmek isteyen Başkan'ın, Terim'i 1 numaraya yazdığı belirtildi. "Yeni bir Galatasaray kurmak için en az 3 yıla ihtiyaç var" diyen Fatih Terim'in bu ilgiye nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Fransa'nın köklü kulübü Olympique Lyon'un teklif yapacağı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; Fransız bir menajerlik şirketiyle iletişime geçen Başkan Aulas, takımın başında çok güçlü bir teknik direktör görmek istediğini ifade etti. Başkan Aulas'ın, Fatih Terim'e 'teklif iletilsin' talimatı verdiği ileri sürüldü.

Fatih Terim, 68 yaşında Avrupa yolcusu! Bu kez İtalya değil, Fransız devinden teklif aldı

"EN AZ 3 YILA İHTİYAÇ VAR"

Haziran ayında Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'la birlikte yeni bir projeye başlayan 68 yaşındaki Fatih Terim'in, Lyon'dan gelmesi muhtemel bir teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Fatih Terim, geleceğin Galatasaray'ını kurmak için en az 3 seneye ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

AVRUPA DENEYİMİ VAR

Fatih Terim, UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra İtalyan ekibi Fiorentina'ya gitmişti. Fiorentina'daki başarılı performansın ardından İtalya'nın dev kulübü Milan'ı çalıştırdı. Terim 2002'de Galatasaray'a geri döndü.

Fransız devinden bomba hamle! 68 yaşındaki Fatih Terim, Avrupa yolcusu
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