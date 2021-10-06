Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu - Haberler Spor
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Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bugün başlayan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Ezgi Kılıç 3 altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bugün başlayan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Ezgi Kılıç 3 altın madalya kazandı.

Kadınlar 40 kiloda yarışan Ezgi Kılıç, koparmada 55 kilo ile altın, silkmede 70 kilo ile altın, toplamda ise 125 kiloluk derecesiyle yıldızlar dünya şampiyonu oldu ve silkme ile toplamda da Avrupa rekoru kırdı.

Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Ezgi Kılıç, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Suudi Arabistan'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nı dinlettiğim için çok mutluyum. Antrenörlerime, kulübüme ve bize büyük destek veren Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar'a teşekkür ederim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek adına var gücümle çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da, "Madalya alan sporcumuzu, kulübümüzü, antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Türk halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Ezgi Kılıç, rekor kırarak yıldızlar dünya şampiyonu oldu - Haberler Spor
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