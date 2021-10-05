Ersun Yanal'ın 327 günlük Antalyaspor karnesi

FRAPORT TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı takımın başında 327 gün kalan Yanal, toplam 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.

Ersun Yanal, Fraport TAV Antalyaspor'un başında toplam toplam 46 maça çıkarken 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi ile sahadan ayrıldı.