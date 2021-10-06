Ersin Düzen televizyona geri dönüyor! Bu sefer bambaşka bir formatın sunuculuğunu yapacak
TRT Spor'dan ayrıldıktan sonra YouTube'da yayın yapan VOLE kanalına geçen Ersin Düzen, televizyonlara geri dönüyor. Spor programlarında görmeye alıştığımız deneyimli sunucunun 360 TV ile anlaştığı ve Cevap Soruda isimli yarışma programını sunacağı öğrenildi.
Ünlü spor spikeri ve yorumcu Ersin Düzen, Trt Spor'dan ayrıldıktan sonra kariyerine YouTube'da yayın hayatını sürdüren VOLE'de devam ediyordu. Düzen'in yakın zamanda televizyonlara geri döneceği ifade edildi.
HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANLARDA OLACAK
Medyaradar'ın haberine göre;Ersin Düzen, 360 TV ile anlaştı. Ünlü sunucu, yeni kanalında Cevap Soruda isimli bir yarışma programı ile ekranlara gelecek. Ersin Düzen'in sunacağı programın hafta içi her gün akşam saatlerinde ekranlarda olacağı da gelen duyumlar arasında.
Haberler.com - Spor Haberleri