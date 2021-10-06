Ersin Düzen televizyona geri dönüyor! Bu sefer bambaşka bir formatın sunuculuğunu yapacak

Ünlü spor spikeri ve yorumcu Ersin Düzen, Trt Spor'dan ayrıldıktan sonra kariyerine YouTube'da yayın hayatını sürdüren VOLE'de devam ediyordu. Düzen'in yakın zamanda televizyonlara geri döneceği ifade edildi.

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANLARDA OLACAK

Medyaradar'ın haberine göre;Ersin Düzen, 360 TV ile anlaştı. Ünlü sunucu, yeni kanalında Cevap Soruda isimli bir yarışma programı ile ekranlara gelecek. Ersin Düzen'in sunacağı programın hafta içi her gün akşam saatlerinde ekranlarda olacağı da gelen duyumlar arasında.

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