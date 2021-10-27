Ersin Destanoğlu: Bütün rakipleri analiz ediyorum, bu sayede penaltıyı kurtardım

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Muslera büyük bir kaleci"

"Rekabet her bölge için önemli"

Kaan ÜLKER/ - Beşiktaşlı genç kaleci Ersin Destanoğlu, "Mostafa Muhamed topu alınca hislerim tamamen tuttuğum köşeydi, o da oraya vurdu. Analiz yapmak çok önemli. Ben de bütün rakipleri maç öncesinde izliyorum. Bu sayede penaltıyı kurtarmış oldum" dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın her zaman desteğini gördüğünü vurgulayan Destanoğlu, "19 yaşında kaleyi vermek ve oyuncunun arkasında durmak büyük iş. Sergen hocaya teşekkür etmek lazım. Hocamız her zaman arkamızda durdu. Konuşarak, diyalogla bizi maçlara hazırladı. Geçen sezon bizim için çok güzel ve zor bir seneydi. Üst üste maçlar oynuyorduk. Bu sene de geçen sezonki gibi arkadaşlığın üst düzey olduğu bir ortam var burada. İki sezonki Ersin'i kıyaslayacak olursam, bu seneki Ersin geçen senekinden biraz daha iyi. Sergen hocanın bir programda 'Geçen sezonun en iyi oyuncusu Ersin'di' demesi daha da özgüven verdi. Zaman zaman eleştirildim, övgü de aldım. Hocanın böyle demesi birçok insanın bana başka şekilde bakmasına sebep oldu. Hocanın bu düşüncesi beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri

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