Ereğli Belediyespor pes etmedi

Kdz. Ereğli Belediyespor Erkek futbol takımı Antalya Demrespor ile yaptığı hazırlık maçını geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Kdz. Ereğli Belediyespor Bolu Abant'ta kamp yaptığı otelde oynadığı hazırlık maçında Antalya Demrespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Ereğli Belediyespor'un gollerini, frikikten Fahri Eren Pamuk, Sercan Çekmen ve Sinan Uzun attı.

Ereğli Belediyespor, hafta sonu da bir hazırlık maçı daha yaparak kamp çalışmalarını tamamlayıp Ereğli'ye dönecek. - ZONGULDAK