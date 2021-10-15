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Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı

Türkiye Bisiklet Federasyonunun eski başkanlarından Emin Müftüoğlu, bu göreve yeniden aday olduğunu duyurdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun eski başkanlarından Emin Müftüoğlu, bu göreve yeniden aday olduğunu duyurdu.

Müftüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu seçim döneminde adaylığını açıklamayı bir sorumluluk olarak gördüğünü belirterek, "Yıllarca emek verdiğimiz bisiklet sporuna, sporcusuna, antrenörlerine, idarecisine, özetle bu ülkeye ve bisiklet sporunun gelişmesine karşı sorumluluğumuzun büyük olduğunu düşündüm. Yıllar içinde olimpiyat oyunları, Avrupa şampiyonalarında kürsü hedefimize yaklaşmamız gerekirken, sporcu sayımızın azalması, yarışların sayı ve nitelik olarak istenilen seviyede olmaması hatta iptal edilmesine, sporcularımızın ve antrenörlerimizin gelecek ile ilgili ümitsizliğe kapılmasına neden olan bu olumsuz gidişata karşı önlem almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Görevde oldukları dönemde uluslararası ilişkileri istenilen düzeyde sürdürmeye önem verdiklerini vurgulayan Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız girişimler sonucu üst düzey yarışlar, dünyaca tanınan seçkin sporcuları ve kulüpleri ülkemize getirebildik. Türkiye'nin ilk profesyonel bisiklet takımlarının kurulmasına öncülük yaptık ve uluslararası takvimine kayıtlı onlarca uluslararası müsabaka düzenleyerek sporcularımızın puan almasını amaçladık. Tüm bu girişimler sporcularımıza olimpiyat yolunu açtı. Dağ bisikletinde 32, yol bisikletinde 40 yıl aradan sonra bisikletçilerimiz bayrağımızı olimpiyatlara taşıdı. Yine uluslararası ilişkiler sayesinde, sporcu gelişim projelerine antrenör desteği ve fon sağladık. Yönetimimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduğumuz projeler de takdir ve destek gördü. Ülkemizde veledrom yokluğunda Avrupa şampiyonu çıkardık, tarihimizde ilk kez bu ülkenin federasyon başkanı olarak dünyada en üst bisiklet organı olan UCI Yönetim Kurulu üyeliği, Balkan Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve UCI Dağ Bisikleti Komisyonuna Başkanlık yaptım. Bu yönetimimiz döneminde World Tour seviyesine kadar çıkardığımız göz bebeğimiz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5 güne indirilmesi baskılarına göğüs gerebilmiştik."

Avrupa Bisiklet Birliği Genel Kurulunu Türkiye'de düzenlendiklerine işaret eden Müftüoğlu, "Bugün İtalya ve İspanya gibi, Antalya ve özellikle Alanya bölgesi bisiklet kamplarının merkezi haline geldi. Uluslararası takımlarla yakın ilişkilerimiz sayesinde yine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 9 Pro Tour takımı ve Grand Tour'larda kürsü gören yıldız sporcular ağırladık. Bu gelişmeler hem ulusal hem uluslararası basının ilgisini çekerken ülke genelinde bisikletin televizyon ekranlarında yer bulması ile bisiklet sporuna kadın, erkek her yaşta ilginin artmasına neden oldu." değerlendirmelerde bulundu.

Emin Müftüoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yakından izlediğimiz ve maalesef bisiklete yakın çevrelerce de olumsuz olarak değerlendirilen gidişata 'dur' demek için bugün yeniden aday oldum. Yeni dönemde bisiklet ailesi olarak hep birlikte hatalardan ders çıkarmalı, kimseye haksızlık yapmadan var gücümüzle bisiklet sporunun kalkınması için birlikte çalışmalı, yeni başarılara imza atmalıyız. Türk bisikletini hak ettiği seviyeye taşımak için şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına elimizden gelen gayreti göstereceğimiz konusunda da sizlere söz veriyorum. Hedefimiz sizlerin de desteğiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bisiklet sporunda yeniliklere imza atmak, sporumuzu ve sporcumuzu zirveye taşımak olacaktır."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu, 3 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı

Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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